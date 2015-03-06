Разработать Rest Api для доски объявлений на Wordpress

Нужен человек хорошо знающий Вордпресс(ADS Wordpress плагин нужно будет использовать) и имеющий опыт разработки REST API

Также какой опыт в вордпресс и примеры работ

Аналогично по REST

ТЗ есть будет послано в ответ.

От вас цена в рублях и сроки.