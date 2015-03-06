Разработать Rest Api для доски объявлений на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек хорошо знающий Вордпресс(ADS Wordpress плагин нужно будет использовать) и имеющий опыт разработки REST API

Также какой опыт в вордпресс и примеры работ

Аналогично по REST

ТЗ есть будет послано в ответ.

От вас цена в рублях и сроки.

WordPress
9 лет назад
Dtachkov
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$220
3 дня
Все отлично. Качественно и в срок
Все отлично