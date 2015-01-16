Зависимые чекбоксы

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок179 просмотров
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Написать скрипт по принципу "Если в input введено количество больше 0, то отметить чекбокс рядом"

Сайт на Joomla+Joomshopping

Пример здесь - http://maks(пробел)resurs.by/component/jshopping/category/view/250.html?Itemid=101

9 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад