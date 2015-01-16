Зависимые чекбоксы

Есть работающий сайт notabook.com.ua написанный на Zend Framework. Есть аккаунт Liqpay с API. Нужно: - подключить на сайте автоматический прием карточек VISA и Privat 24, - уведомления об оплате на email. - смену ...
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Написать скрипт по принципу "Если в input введено количество больше 0, то отметить чекбокс рядом"
Сайт на Joomla+Joomshopping
Пример здесь - http://maks(пробел)resurs.by/component/jshopping/category/view/250.html?Itemid=101
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