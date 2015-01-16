Зависимые чекбоксы

Есть сайт www_novye-okna_kz На нем есть раздел "Фотогалерея" - "Наши объекты" При клике на картинку, она открывается с эффектом Lightbox. Нужно сделать следующее: 1. Чтобы появились стрелочки листания вправо и влево с возможностью определить стили у этих ...