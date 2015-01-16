Блог wordpress, сделать так чтобы я мог добавлять аудиокасты и видеоуроки. Amirgaynutdinov.ru , там добавляется но криво.Убрать черную полосу вверху, некоторые картинки добавляются в белой рамке, исправить это. И сделать кнопку подписаться более живой, что ...
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Необходимо написать тз по фунцкионалу 3 страниц.
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