Необходимо написать тз

$9
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Необходимо написать тз по фунцкионалу 3 страниц.

Срочно

9 лет назад
stils1606
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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