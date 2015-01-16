Интеграция Яндекс Метрики в Virtuemart

Необходима разработка системы работы с объектами на карте (платформа maps.yandex.ru). Исходные данные: Таблица, размещённая и редактируемая в облаке и содержащая: адрес, площадь объекта, расстояние до метро, название округа Москвы, прочая информация. Содержит примерно 5-6 тыс записей. Таблица с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток всем.
Следующая задача:
Есть интернет магазин на joomla 2.5 + virtuemart 2. Мне нужно настроить интеграцию в соответствии с http://help.yandex.ru/metrika/content/e-commerce.xml Вроде, там все довольно понятно описано.
Соответственно, от Вас жду цены и сроки.
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