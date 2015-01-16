Интеграция Яндекс Метрики в Virtuemart

Доброго времени суток всем.

Следующая задача:

Есть интернет магазин на joomla 2.5 + virtuemart 2. Мне нужно настроить интеграцию в соответствии с http://help.yandex.ru/metrika/content/e-commerce.xml Вроде, там все довольно понятно описано.

Соответственно, от Вас жду цены и сроки.