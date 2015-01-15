Системы работы с объектами на карте (платформа maps.yandex.ru)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Необходима разработка системы работы с объектами на карте (платформа maps.yandex.ru).

Исходные данные:

Таблица, размещённая и редактируемая в облаке и содержащая: адрес, площадь объекта, расстояние до метро, название округа Москвы, прочая информация. Содержит примерно 5-6 тыс записей.

Таблица с проектирумыми станциями метро, содержащая: название станции, ветка, дата открытия.

Требования к системе:

1. Отображение на картах Яндекс объектов из этой таблицы. Группировка объектов при масштабировании.

2. Интерактивная работа с картой: использование фильтров (по всем исходным данным, в том числе по расстоянию до проектирумой станции метро, а так же по данным, добавляемым по объектам на карте в процессе работы с ней); создание комментариев или указание некоего признака у объекта должно переносится в исходную таблицу в облако (например, некий ранг или расстояние до проектируемой станции метро).

3. Ограничение доступа к карте, достаточно наличие двух ролей: все права и только чтение.

4. Наличие всего функционала карт Яндекса: линейка, панорамы и пр.

5. Отображение дополнительной информации об объекте на карте при наведении курсора на объект карты.

6. Размещение объектов из таблцы с проектируемыми станциями метро в отдельном слое карты, возможность включения/отключения этого слоя.

9 лет назад
romakar
Роман 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
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