Ускорение-оптимизация И/ИЛИ создать шаблон для Wordpress

Час добрый.

Есть сайты на Wordpress. На них премиум-шаблоны.

Располагаются на VPS.

Идёт трафик с рассылки и вырубаются все сайты.

Нужно нам оптимизировать как-то всё.

Варианты разные вижу:

1. Обучите меня оптимизировать nginx.

2. Обучение другому виду оптимизации.

3. Создадите wordpress-тему под наши нужды, которая не грузила бы в числе прочего не грузила сайт

Или предлагайте свои варианты!

И конечно хотелось бы узнать что сколько стоит.

Насчёт оплаты: WMR, WMZ, яндекс.деньги.