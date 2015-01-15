Есть перенесенный сайт http://fitnessomaniya.ru/ Он клон сайта http://moroz-investor.com/ Когда логинюсь на сайте фитнесомания в админку, редиректит на сайт мороз-инвестор и залогинивает тут. Нужно это дело исправить. 2 сайта должны работать независимо друг от друга имя одинаковую структуру.
Ускорение-оптимизация И/ИЛИ создать шаблон для Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Час добрый.
Есть сайты на Wordpress. На них премиум-шаблоны.
Располагаются на VPS.
Идёт трафик с рассылки и вырубаются все сайты.
Нужно нам оптимизировать как-то всё.
Варианты разные вижу:
1. Обучите меня оптимизировать nginx.
2. Обучение другому виду оптимизации.
3. Создадите wordpress-тему под наши нужды, которая не грузила бы в числе прочего не грузила сайт
Или предлагайте свои варианты!
И конечно хотелось бы узнать что сколько стоит.
Насчёт оплаты: WMR, WMZ, яндекс.деньги.
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