Требуется заменить флешь фотогалерею в PHP Движке.

Демо для работы http://uni-cms.video-in.ru/

Фотогалерея находятся по кнопке «ФОТО»

Галереи схожи, но требуется изменять пути формирования фото для xml файла.

Менять только модуль отображения, не затрагивая остальную часть. Все базы должны сохраняться. Поменять на новую, но с сохранением всех фото и текста от старой.

Демо новой галереи http://uni-cms.video-in.ru/nevgal/index.html

Варианты дополнительной работы если возможно.

1. Вместо замены дополнить второй фотогалереей с переключателем интерфейсов, но с одной общей базой фото и описания. +10$

Что бы база была от старой, так как уже все сделано.

2. Разобраться с видео. В движке есть модуль видео. Не грузит большие файлы. Только мелкие. + 5$

Для ознакомления код формирования xml