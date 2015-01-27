Нужно дописать модуль под PrestaShop

Веб-программированиеЗавершен1 заявка194 просмотра
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Добрый день, нужен исполнитель, чтобы немного переделать модуль фильтров в PrestaShop (версия 1.5.5.0). А именно нужно сделать так, чтобы можно было делать зависимость между фильтрами (Если человек выбирает информацию в одном фильтре - тогда появляется другой фильтр, связанный с этим).

Нужен программист только с Украины.

И Ваши цены за данную работу.

Prestashop
9 лет назад
opolsky
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Pinguin-Studio
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$100
2 дня
Всё сделали как и договаривались. Рекомендую!
Четко поставленная задача, всегда на связи. Рекомендую.
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