Доработка конструктора детской площадки

Нужно доработать конструктор детской площадки: http://atrix77.ru/playgrounds/

Контакты прошлого разработчика и исходники выдам.

Сроки на выполнение приемлемые, ни какой горячки.

Список того что нужно сделать:

Вид сверху:

1. Добавить большое количество текстур поверхности(трава с цветочками, клумбы) Интерфейс закидывания новых текстур, например папка на сервере. (cформировать конфиг файл)

2. Расширять границы площадки (возможность увеличение и уменьшение площадки

3. инструменты: прямойгольник, круг, линия, многоугольник, овал-? (рисование с использованием shift) Ведро с краской, отменить действие как в paint (описание неоподимых параметров)

4. Видеть элементы площадки на виде сверху (добавить текстуры вида сверху)

5. Перемещать, поворачивать объекты. (добавить элементы перемещения объектов в режиме конструктор)

6. что подумать с построением ограждений (несколько одинаковых элементов подряд) (добавить возможность клон объекта)

7. Поиск по каталогу (добавить режим поиска в меню конструкции)

8. Нет реакции если площадку не удалось найти (выдать окно что площадки не существует или показать что загружается)

9. В уголке писать версию программы. (с какой версии начать добавление?) - (в стоимость не учитывается)

10. Приложение на весь экран браузера (добавить кнопку фулскрин)

11. Водяной знак на всё приложение, водяной знак на итоговую картинку (картинка водяного знака)

12. Массив итоговых картинок сразу все 4 штуки. (если площадка будет не маленькая то создание таких картинок замет некое время)

Дизайн:

1. Землю сделать потолще, что б не просто плоскость. (добавить объем плоской текстуре)

Многие пункты скорее всего будут не понятны - этот список скорее для ознакомления с примерным объёмом работ.

Оплата будет производиться по факту выполнения работы, можно разбить план работ на очень много частей.

Без просмотра исходника ни кто не сможет сказать сколько стоит выполнение какой либо работы, поэтому пишите стоимость работы за один час, и примеры подобных работ.