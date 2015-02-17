Показать планировку этажей и квартиры

Пример сайта для реализации задачи - http://themid.ru/buy/choose-1

На сайте http://bereg-nakhabino.ru/kvartiry-v-nalichii есть схема дома (наличие квартиры). С левой стороны номера этажей, по которым кликая попадаем на страницу с макетом планировки этажа – так же как на примере:

- сбоку (на примере 2 секции) у нас 3 секции.

- этажи (рисунок дома возможно не нужен будет, пока под вопросом)

- внизу под макетом – количество комнат и площадь.

Далее, при наведение квартиры меняются в цвете. Кликая конкретную квартиру открывается план квартиры. Как на примере:

- слева три кнопки «без мебели», «с мебелью» и «тех. План»

- справа Напечатать (вместо pdf) и Оставить заявку.

Кнопка «Условия продаж» не нужно.

Этажей 14, первый этаж будет неактивным. В итоге нужно будет проработать 13 этажей по каждой секции. Через каждые 2-3 этажа планировка квартир отличается – где-то лоджия больше, где-то комната больше.

Все макеты – планировка этажей и макет квартиры мною будут представлены.