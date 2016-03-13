Пробовал заюзать Quick-Checkout-OC3 через Shopunity, не вышел коннект. В идеале, сделать через Shopunity или аналог, чтобы я мог модули сам ставить в будущем сайт https://avon30.ru
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Должны быть 2 флага: convert_all и watch 1-й конвертит все, 2-й в беcконечном цикле проверяет изменения файлов на источнике и если они есть - конвертит только его Конфиг должен быть такого вида: "paths":[ {"src":"path", "dist":"path.utf"}, //1-источник ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
нужно на php приконнектится по websocket к wss://quik.open-broker.ru:443/quik на js можно приконнектится так(запуская из консоли на странице https://quik.open-broker.ru/) window.webSocket=webquik.app.wqctrls.wSocketCtrl.getWqWebSocket(); var c={fn:function(){ if(window.webSocket.isReady()){ webquik.app.wqctrls.wSocketCtrl.sendLogin(111111,'pass',false); webquik.app.wqctrls.statusCheckerCtrl.run(); }}}; setTimeout(function(){c.fn.call(c)},3000) получаем ...Завершен6 лет назад
- $30
скопировать лайтбокс отсюда(клик на странице каталога)https://my.avon.ru/jelektronnyj-katalog/katalog-01-2018/12 сюда https://avon30.ru/index.php?route=product/catalog#p12 не забыть добавить оттенки(если есть)Завершен6 лет назад
- $40
На главной странице требуется сделать выбор каталога, пример https://my.avon.ru/jelektronnyj-katalog/ Далее сделать аналогичную навигацию по выбранному каталогу. Все данные есть, парсить не надоВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $600
Парсинг выдачи. 5 млн запросов в суткиВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
[url=http://www.pulscen.ru/]http://www.pulscen.ru/[/url] - промышленный портал, собравший контакты компаний по всей России. Нужно спарсить карточки компаний. Интересуют: 1. Категории в которых компания работает (вероятно, заодно нужно спарсить каталог). 2. Контактная информация (адрес, телефон, почта, должность, ФИО) 3. Отдельно выделить регион в котором работает ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется настроить контекстную рекламу Google Adwords. Тематика сайта - очистка сайтов от вирусов. сайт clearsite.ru. 1 Одна посадочная страница. Основная задача - качество кликов (интересуют только целевые), а не количество. P.S. В директе уже есть компания, можно ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад
Правка договора, акта, счета Исправление с "Очистка сайта" на "Мониторинг сайта" Создание коммерческого предложения исходники https://yadi.sk/d/y5y4EYT1quNyoЮридические услуги3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
пример в тз https://docs.google.com/document/d/1g5OP01FMIrYHv5IrjeQgQJ1ywyMuO0rLzk2fwmLavoI/edit?usp=sharingПереводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $45
Есть задание [url=https://drive.google.com/file/d/0B7bzkjClMxv_dDU0SjNIcWxHcmc/view?usp=drivesdk]https://drive.google.com/file/d/0B7bzkjClMxv_dDU0SjNIcWxHcmc/view?usp=drivesdk[/url] в файле конфига есть БРОНЬ СВОБОДНА нужно еще добавить возможность указывать: ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ не забыть обновить [url=https://drive.google.com/file/d/0B7bzkjClMxv_N29SQ3NYZHJxX2s/view?usp=drivesdk]https://drive.google.com/file/d/0B7bzkjClMxv_N29SQ3NYZHJxX2s/view?usp=drivesdk[/url] [url=https://drive.google.com/file/d/0B7bzkjClMxv_TGZ4VWZSN3B3SW8/view?usp=drivesdk]https://drive.google.com/file/d/0B7bzkjClMxv_TGZ4VWZSN3B3SW8/view?usp=drivesdk[/url] Исходик флешки вот: [url=https://yadi.sk/d/uMUyjB38pMWb9]https://yadi.sk/d/uMUyjB38pMWb9[/url]Завершен8 лет назад
- $125
Парсинг и построение графиков, подробности в макете https://moqups.com/[email protected]/JT6bQfqe/ У кого данный макет не открывается: https://docs.google.com/document/d/1Vwu3f94feS2pei8nD3c9JZZEVj39qz7pPAqH174P9T8/edit?usp=sharingЗавершен8 лет назад
- $300
Нужно что-то подобное [url=https://www.avito.ru/ekaterinburg/transport]https://www.avito.ru/ekaterinburg/transport[/url] Т.е к примеру, с правой стороны VIP блок с размещением объявлений после оплаты. Или, например, как здесь [url=http://auto.e1.ru/car/]http://auto.e1.ru/car/[/url] Так же нужна возможность «поднятия» объявлений. Надо разработать компонент для пополнения баланса пользователей, модуль для ...Завершен8 лет назад
- $50
Сайт [url=http://irbit66.ru/]http://irbit66.ru/[/url] 1. На большом разрешении экрана поправить верстку, сейчас такая [url=https://drive.google.com/file/d/0B7bzkjClMxv_QkhqclA3N2hmMWs/view?usp=drivesdk]https://drive.google.com/file/d/0B7bzkjClMxv_QkhqclA3N2hmMWs/view?usp=drivesdk[/url] 2 Нужно, чтобы меню с категориями объявлений, отображались по центру страницы в виде таблицы без рамок с количеством объявлений, пример в скрине [url=http://prntscr.com/9if9l9]http://prntscr.com/9if9l9[/url] убираем меню слева, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
подробнее в тз https://docs.google.com/document/d/1jJf7OL65Rm0v86GDtynPnnh70J3jC1TYhxGWoowUbUM/editПрезентации1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт clearsite.ru Я отправлю вам файл с русским текстом в кавычках, его надо будет перевести, сохранив теги, которые будут вместе с этим текстом.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется связать информационные технологии, математическое моделирование и педагогику, в лице обучения информатике, но это должна быть техническая работа, подробнее в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1RDUBwcOYA10P9WgceM4MNVpGOa3_juiLw_lrx7iB1Ek/edit?usp=sharingРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приложение по поиску вирусов для сайта clearsite.ru Есть .php файл, который сканирует сайт, его поведение - обычный редиррект. Задача - чтобы пользователи могли исполнить его через свою админку. После установки приложения на cms, надо залить файл в корень ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, сайт http://clearsite.ru/, есть основное задание: - редизайн новой услуги(бесплатная проверка сайта на вирусы). Сейчас пишется статья, объем - примерно 1 лист A4. Второстепенное задание: - увеличение объема ленднинга. Ввел недавно бесплатную проверку сайта через приложение, как работает: - на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написать статью: очистка сайта от вирусов, бесплатная проверка сайта на вирусы. Не так давно запустил бесплатный сканер сайта на вирусы, нужно его разрекламировать. Сайт clearsite.ruКопирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад