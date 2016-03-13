Нужно что-то подобное [url=https://www.avito.ru/ekaterinburg/transport]https://www.avito.ru/ekaterinburg/transport[/url] Т.е к примеру, с правой стороны VIP блок с размещением объявлений после оплаты. Или, например, как здесь [url=http://auto.e1.ru/car/]http://auto.e1.ru/car/[/url] Так же нужна возможность «поднятия» объявлений. Надо разработать компонент для пополнения баланса пользователей, модуль для ...