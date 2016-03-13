nikolay21

Николай nikolay21

 
35 летРоссия/Смоленск
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Opencart прикрутить простой заказ товара
Спасибо за сотрудничество! Оплата в срок без каких либо вопросов. Рекомендую!
Все хорошо. Сделал за несколько часов, спасибо.
Ответный отзыв
alex_tche
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Помочь приконнектится к серверу по websocket
Четкая постановка задачи, мгновенная оплата. Рекомендую!
Спасибо, задача выполнена.
Ответный отзыв
agrushin
Андрей 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-2)
$30
10 баллов
6 лет назад
Сделать лайтбокс добавления товара в корзину
Отличный заказчик, постановка, проверка, оплата. Все веривел!
Спасибо, все сделано на быстро и профессионально.
Ответный отзыв
felder
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Оплата на сайте за размещение в ВИП блок или подъем вверх объявления.
Приятно работать, рекомендую данного заказчика и надеюсь, что сможем еще пересечься
Все хорошо. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Zallaya
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Перевести техническую статью на англ. языке выписать 300 терминов
Спасибо Вам,Николай за интересную работу!
Все хорошо, спасибо!
Ответный отзыв