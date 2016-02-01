Приветствую вас, мои потенциальные заказчики !
Меня зовут Воробьева Мария, окончила МПГУ факультет иностранных языков по специальности - лингвист. Владею английским, немецким и тайским языками.
Защитила диплом по части лексики. Работаю чаще всего с переводами с английского на русский. Художественные тексты, игры, фильмы.
Контактная инофрмация: [email protected]
Специализация: статьи (игровые, масс-медиа, желтая пресса, спорт);
перевод художественной литературы, корреспонденции, субтитров к художественным и документально-публицистическим фильмам.
Знание программ и умение с ними работать: TRADOS, Omega T и другие инструменты переводчика.
Опыт работы более 7 лет в данной области.
Работаю качественно, на совесть.
Буду рада нашему с вами сотрудничеству.
С уважением,
Мария.