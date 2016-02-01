Лингвист. Переводчик художественного текста и игрового контента.

Приветствую вас, мои потенциальные заказчики !

Меня зовут Воробьева Мария, окончила МПГУ факультет иностранных языков по специальности - лингвист. Владею английским, немецким и тайским языками.

Защитила диплом по части лексики. Работаю чаще всего с переводами с английского на русский. Художественные тексты, игры, фильмы.

Контактная инофрмация: [email protected]

Специализация: статьи (игровые, масс-медиа, желтая пресса, спорт);

перевод художественной литературы, корреспонденции, субтитров к художественным и документально-публицистическим фильмам.

Знание программ и умение с ними работать: TRADOS, Omega T и другие инструменты переводчика.

Опыт работы более 7 лет в данной области.

Работаю качественно, на совесть.

Буду рада нашему с вами сотрудничеству.

С уважением,

Мария.