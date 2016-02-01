Zallaya

Воробьева Zallaya

 
46 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Лингвист. Переводчик художественного текста и игрового контента.

Приветствую вас, мои потенциальные заказчики !

Меня зовут Воробьева Мария, окончила МПГУ  факультет иностранных языков по специальности - лингвист. Владею английским, немецким и тайским языками.

Защитила диплом по части лексики. Работаю чаще всего с переводами с английского на русский. Художественные тексты, игры, фильмы.

Контактная инофрмация: [email protected]

Специализация: статьи (игровые, масс-медиа, желтая пресса, спорт);

перевод художественной литературы, корреспонденции, субтитров к художественным и документально-публицистическим фильмам.

Знание программ и умение с ними работать: TRADOS, Omega T и другие инструменты переводчика.

Опыт работы более 7 лет в данной области.

Работаю качественно, на совесть.

Буду рада нашему с вами сотрудничеству.

С уважением,

Мария.

Trados
Отзывы заказчиков
nikolay21
Николай 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Перевести техническую статью на англ. языке выписать 300 терминов
Все хорошо, спасибо!
Спасибо Вам,Николай за интересную работу!
Ответный отзыв
Sacur
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Перевод на русский инструкции
Прекрасный исполнитель! Работа выполнена на 5+, никаких замечаний и точно в срок. Планирую и дальше обращаться.
Спасибо Тимофею за интересный заказ, очень приятный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Ответный отзыв
grom808
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Перевод с русского на английский. Срочно!
Очень качественный перевод. Главное быстро и недорого. Милая и общительная девушка. Советую всем!
Отличный заказчик, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Phoenix0803
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$14
10 баллов
8 лет назад
Ошибки перевод на анг
все просто супер быстро качественно
Отличный заказчик, работать очень комфортно, рекомендую!!!
Ответный отзыв
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
8 баллов
8 лет назад
Перевод с картинки
Работа заключалась в переводе с английского на русский частей мяса. При получении перевода, было ясно все расписано по каждой из частей мяса. Выполненная работа соответствует цене и срокам. Спасибо. Будем обращаться ещё.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Переводы
7 отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга