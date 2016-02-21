Здравствуйте. Нужно сделать сайт рекламного агентство. Дизайн. Программирование. скрипт для обработки заказов и т.д. Верстка. Для детальной информации пишите в личку.
Сайты «под ключ»19 заявок
Закрыт
8 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать сайт рекламного агентство. Дизайн. Программирование. скрипт для обработки заказов и т.д. Верстка. Для детальной информации пишите в личку.
Баннер для детского канала Youtube
Нужно перевести текст с русского на английский. Детали в личке.
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать клиентскую программу и сайт под ключ, для live казино. Дизайн сайта предоставим. Нужно только для одной игры. Приблизительный пример программы смотрите здесь: http://www.youtube.com/watch?v=EhrCRDCg3lI ...