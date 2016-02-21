grom808

Иван grom808

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Zallaya
47 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Перевод с русского на английский. Срочно!
Отличный заказчик, спасибо за сотрудничество!
Очень качественный перевод. Главное быстро и недорого. Милая и общительная девушка. Советую всем!
Ответный отзыв