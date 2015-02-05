Скрипт для дизайна и вёрстки схем

Необходимо из имеющихся данных (кол-во рядов и мест в каждом ряду) сделать схемы

И чтобы можно было задать центровку или выравнивание ряда(рядов) по краю, плюс промежутки между местами(рядами) с возможностью нумерации мест и интерактива при наведении и выделении.

Нужен скрипт, который бы формировал примерно такую схему по максимально простым данным ввода.

Мы задаём кол-во рядов и кол-во мест в каждо ряду, и где и какие промежутки должны быть между рядами и местами, и формируется такая схема. Также необходимо физическое масштабирование схемы по скроллу и кнопками.

Возможна реализация в SVG формате.