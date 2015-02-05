Скрипт для дизайна и вёрстки схем

Веб-программированиеЗавершен1 заявка156 просмотров
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Необходимо из имеющихся данных (кол-во рядов и мест в каждом ряду) сделать схемы

И чтобы можно было задать центровку или выравнивание ряда(рядов) по краю, плюс промежутки между местами(рядами) с возможностью нумерации мест и интерактива при наведении и выделении.

Нужен скрипт, который бы формировал примерно такую схему по максимально простым данным ввода.

Мы задаём кол-во рядов и кол-во мест в каждо ряду, и где и какие промежутки должны быть между рядами и местами, и формируется такая схема. Также необходимо физическое масштабирование схемы по скроллу и кнопками.

Возможна реализация в SVG формате.

9 лет назад
michael12
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$35
2 дня
Денис хорошо справился с задачей. рекомендую.
Михаил достаточно ясно и подробно описал то что ему нужно было как по концепции так и по функционалу, с примером. Техническую сторону реализации обсуждал с терпением и вникал в саму суть, что позволило мне разработать а ему получить конечный продукт без всяких переработок и несостыковок. Оплату Михаил производил в срок и в полном объеме.