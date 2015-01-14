PHP тимлид

$1500
Веб-программированиеЗакрыт29 заявок665 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется team leader для работы с интересными проектами.

Обязанности:

1. Проектирование систем.

2. Написание ТЗ и постановка задач программистам.

3. Прием работы у программистов, ее базовое тестирование, интеграция/помощь в интеграции, code review.

4. Самостоятельное написание новых модулей.

5. Ответственность за функционал, сроки и качество.

Требования:

1. Опыт работы с PHP, MySQL – от 3-х лет.

2. Широкий кругозор в технологиях веб разработки.

3. Отличное знание принципов ООП, шаблонов проектирования, архитектуры php-фреймворков, умение писать читаемый и расширяемый код.

4. Опыт работы с Symfony.

Удаленная работа. Фуллтайм-занятость.

Итоговый оклад зависит от личных способностей кандидата.

PHP
9 лет назад
yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад