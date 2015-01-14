PHP тимлид

Срочно нужна помощь специалиста PHP/MySQL исправить ошибки в скриптах админки сайта. На данный момент выдается такая ошибка: Fatal error: Call to undefined function session_register() in /home/johnw9vb/public_html/mod_admin/header.php on line 17
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется team leader для работы с интересными проектами.
Обязанности:
1. Проектирование систем.
2. Написание ТЗ и постановка задач программистам.
3. Прием работы у программистов, ее базовое тестирование, интеграция/помощь в интеграции, code review.
4. Самостоятельное написание новых модулей.
5. Ответственность за функционал, сроки и качество.
Требования:
1. Опыт работы с PHP, MySQL – от 3-х лет.
2. Широкий кругозор в технологиях веб разработки.
3. Отличное знание принципов ООП, шаблонов проектирования, архитектуры php-фреймворков, умение писать читаемый и расширяемый код.
4. Опыт работы с Symfony.
Удаленная работа. Фуллтайм-занятость.
Итоговый оклад зависит от личных способностей кандидата.
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