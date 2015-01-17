Верстка и интеграция сайта на Modx

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок180 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходима адаптивная верстка, интеграция на движок Modx. Вот макеты https://yadi.sk/d/eGABSQJ-dyFf3

MODX
9 лет назад
soulofman
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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