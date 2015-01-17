Скрипт простановки меток запросов

Подробное ТЗ можно посмотреть по ссылке https://docs.google.com/document/d/1eIQ2te_VdF4bUazGoy4kqfjjyDiD0p7-GbXgJsmvSxM/edit?usp=sharing

Необходимо не просто сделать разовую работу по простановке меток, а сделать скрипт, который сможет постоянно обрабатывать списки запросов.

По предварительным расчетам, работа должна занять около 10 часов. Стоимость указана исходя из этого объема. Если вам кажется, что разработка потребует больше времени, пишите в комментариях.