Скрипт простановки меток запросов

Добрый день. Нужен человек с опытом подключения агрегатора платежей payanyway.ru (монета.ру) к сайту на WP. Их техподдержка крайне НЕклиенториентирована. Поэтому разобраться без опыта как-то сложновато. В общем, кто уже подключал, настраивал и доводил до полной работоспособности данную платежную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробное ТЗ можно посмотреть по ссылке https://docs.google.com/document/d/1eIQ2te_VdF4bUazGoy4kqfjjyDiD0p7-GbXgJsmvSxM/edit?usp=sharing
Необходимо не просто сделать разовую работу по простановке меток, а сделать скрипт, который сможет постоянно обрабатывать списки запросов.
По предварительным расчетам, работа должна занять около 10 часов. Стоимость указана исходя из этого объема. Если вам кажется, что разработка потребует больше времени, пишите в комментариях.
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