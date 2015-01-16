Переделать парсер+постер+добавить livejournal.com

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка95 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Теперь нужно постить информацию по сделкам только из истории, открывать посты только по дате закрытия сделки.

Открылась сделка 10.01.2015, а закрылась 18.01.2015 с датой закрытия открывается пост. В общем, все сделки которые будут закрываться 18.01.2015, нужно постить в один пост от 18.01.2015

Cкриншот http://shot.qip.ru/00owx0-617hKVgkSX/ 1. Указывать вместо "Дата" должно быть "Дата открытия", далее вместо "Sell" - "Продажа" вместо "buy" - "покупка" -->> "Дата закрытия". "StopLoss" - сделать галочку, постить или нет. TakeProfit - без изменений

Если есть возможность, то изменить формат времени, сейчас формат мм/дд/год, а нужно сделать дд/мм/год.

Округлить до сотых % прибыль. см. скрин http://shot.qip.ru/00owx0-617hKVgkSZ/?justloaded&lang=Russian&ver=3.4

Название поста "Торговые сделки на 12.01.2015" передалть на "Закрытые торговые сделки 12.01.2015"

9 лет назад
xkernelx
Иван 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад
$50
3 дня
Сделал ещё один заказ на парсер и постер для livejournal.com, задание выполнено в срок, без отклонений от ТЗ. После оплаты исполнитель не пропадает и отвечает на возникающие вопросы.
Все оплачено согласно цене проекта