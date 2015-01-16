Переделать парсер+постер+добавить livejournal.com

Теперь нужно постить информацию по сделкам только из истории, открывать посты только по дате закрытия сделки.

Открылась сделка 10.01.2015, а закрылась 18.01.2015 с датой закрытия открывается пост. В общем, все сделки которые будут закрываться 18.01.2015, нужно постить в один пост от 18.01.2015

Cкриншот http://shot.qip.ru/00owx0-617hKVgkSX/ 1. Указывать вместо "Дата" должно быть "Дата открытия", далее вместо "Sell" - "Продажа" вместо "buy" - "покупка" -->> "Дата закрытия". "StopLoss" - сделать галочку, постить или нет. TakeProfit - без изменений

Если есть возможность, то изменить формат времени, сейчас формат мм/дд/год, а нужно сделать дд/мм/год.

Округлить до сотых % прибыль. см. скрин http://shot.qip.ru/00owx0-617hKVgkSZ/?justloaded&lang=Russian&ver=3.4

Название поста "Торговые сделки на 12.01.2015" передалть на "Закрытые торговые сделки 12.01.2015"