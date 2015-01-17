Калькулятор счастливого числа человека

Веб-программированиеЗавершен12 заявок414 просмотров
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нужен калькулятор, который будет рассчитывать счастливое число человека, используя Имя человека, дату рождения и пол.

то есть нужно сделать форму с тремя полями: имя, дата рождения, пол + кнопка "Рассчитать число".

Для мужчин будет своя формула, для женщин - своя.

формула счастливого числа для мужчин такая: 3,3 + (Имя мужчины)*3,3 + (Дата рождения)*3,4 = ЧИСЛО.

формула счастливого числа для женщин такая: 3,7 + (Имя женщины)*3,3 + (Дата рождения)*3,4 = ЧИСЛО.

3,3 = это цифра, полученная если юзер укажет пол "Мужчина".

3,7 = это цифра, полученная если юзер укажет пол "Женщина".

Имя мужчины или женщины = это цифра, полученная из общего количества символов в имени, которое пользователь вводит в поле "Имя". Например в имени Иван = 4 символа, то есть цифра 4. В имени Виктория = 8 символов, то есть цифра 8. Если в поле "Имя" человек ввел имя, состоящее из двух слов, то нужно считать символы из этих двух слов.

Дата рождения = это цифра, полученная путем сложения всех цифр из даты рождения, которое юзер укажет в поле "Дата рождения". Например 17 мая 1993 = 1+7 + 0+5 + 1+9+9+3 = 35, то есть цифра 35.

После того как юзер введет свое имя, дата рождения и пол и нажмет "Рассчитать число", то калькулятор должен посчитать его число и ниже показать результат, например такой: Уважаемый Иван, Ваше счастливое число = 17,2. А ниже этого результата должны быть кнопки социальных сетей, нажав на которые у юзера на стене должна быть сделана запись: "Мое счастливое число = 17,2" (а рядом ссылка на мой сайт).

Приведу пример:

1. Юзер заходит на страницу (обычная html-страница) и вводит данные в форму: Иван, 8 декабря 2001 года, Мужчина.

2. юзер нажимет на кнопку "Рассчитать число".

3. Калькулятор считает его число по формуле: Формула = 3,3 + 4*3,3 + (0+8 + 1+2 + 2+0+0+1)*3,4 = 3,3 + 13,2 + 47,6 = 64,1

4. Юзеру под кнопкой "Рассчитать число" пишется: "Уважаемый Иван, Ваше счастливое число = 64,1".

5. Еще Чуть ниже юзеру пишется: "Опубликовать результаты в соц.сетях" и рядом стоят кнопки facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер. Если он нажмет на любую кнопку, то на стене в этой соцсети будет добавлена запись "Мое счастливое число = 64,1" и рядом ссылка на мой сайт.

страница не должна перезагружаться, все должно происходить на этой же странице. не надо никаких баз данных. все должно работать молниеносно чтобы не нагружать хостинг, если на сайте одновременно сидит 1000 или 10 000 человек...

страница с калькулятором будет на чистом html, шаблон этой html-страницы я передам исполнителю

может что-то забыл, но обязательно вспомню

9 лет назад
sevasmmm
Иван 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
evro78rus
Сергей 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
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