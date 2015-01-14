Доработка технически и верстку небольшого сайта на PHP

Добрый день.

У нас есть сайт, сделанный на простом самописном движке на PHP+MySQL, который делали года 4 назад. Нужно внести небольшие изменения в сайт, связанные немного с функционалом, немного с кодом и с версткой. В целом работа несложная, да и в движке разобраться будет не трудно.

У нас много сайтов сделано на этом движке, поэтому мы можем гарантировать в случае успешной работы над этим проектом, давать вам небольшие заказы на доработку других сайтов, сделанных на этой CMS.

В целом работа несложная, доступ к CMS дам специалисту, который будет выбран, исходя из адекватной и подходящей цены, сроков и портфолио. Информация о том, что нужно сделать указана в ТЗ.

Жду Ваших комментариев.