Доработка технически и верстку небольшого сайта на PHP

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок142 просмотра
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Добрый день.

У нас есть сайт, сделанный на простом самописном движке на PHP+MySQL, который делали года 4 назад. Нужно внести небольшие изменения в сайт, связанные немного с функционалом, немного с кодом и с версткой. В целом работа несложная, да и в движке разобраться будет не трудно.

У нас много сайтов сделано на этом движке, поэтому мы можем гарантировать в случае успешной работы над этим проектом, давать вам небольшие заказы на доработку других сайтов, сделанных на этой CMS.

В целом работа несложная, доступ к CMS дам специалисту, который будет выбран, исходя из адекватной и подходящей цены, сроков и портфолио. Информация о том, что нужно сделать указана в ТЗ.

Жду Ваших комментариев.

PHP
9 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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