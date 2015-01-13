Необходимо к каждой кнопке отправки данных приделать свою цель формата СОБЫТИЕ для Яндекс-метрики i-egoist.ru/new сайт на adobe muse пишите предложения по цене и срокам
Создать плагин Wordpress. Карта РФ. схема с объектами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день коллеги.
Нужен ответственный квалифицированный исполнитель на создание плагина который обеспечивает работу с эскизами карты областей РФ.
Текущая конфигурация
Есть таксономия постов - объекты. Объект (пост) имеет кастомные поле - город который назначается объекту из ранее заполненого списка таксономии Города.http://c2n.me/3aoeZ0y
Объекты заполняются чтобы на карте показалось количество объектов по городу при наведении на маркер на карте
Города -макреры наносятся на карту через плагин дргндроб
Что нужно-
Нужно чтобы привязка шла не по городам а по областям. - нужно решение по части графов областей с четкими рекациями на границы
И не по количеству объектов а по количеству построенной площади.
Площадь нужно считать из постов которые относятся к галереям объектов. Там на каждой фотографии к объекту есть кастоное поле - площадь
Исполнитель нужен ответственный делающий работу качественно. Любители делать полумеры и прочие костыли не интересуют. Также необходимо чтобы вы располагали достаточным временем чтобы не затягивать проект и чтобы не пропадали на доработках как в рамках этого договора так и дополнительных платных.
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