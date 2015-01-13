Создать плагин Wordpress. Карта РФ. схема с объектами

Добрый день коллеги.

Нужен ответственный квалифицированный исполнитель на создание плагина который обеспечивает работу с эскизами карты областей РФ.

Текущая конфигурация

Есть таксономия постов - объекты. Объект (пост) имеет кастомные поле - город который назначается объекту из ранее заполненого списка таксономии Города.http://c2n.me/3aoeZ0y

Объекты заполняются чтобы на карте показалось количество объектов по городу при наведении на маркер на карте

http://clip2net.com/s/3aons0I

Города -макреры наносятся на карту через плагин дргндроб

http://c2n.me/3aoo1fI

Что нужно-

Нужно чтобы привязка шла не по городам а по областям. - нужно решение по части графов областей с четкими рекациями на границы

И не по количеству объектов а по количеству построенной площади.

Площадь нужно считать из постов которые относятся к галереям объектов. Там на каждой фотографии к объекту есть кастоное поле - площадь

http://c2n.me/3aooyOd

Исполнитель нужен ответственный делающий работу качественно. Любители делать полумеры и прочие костыли не интересуют. Также необходимо чтобы вы располагали достаточным временем чтобы не затягивать проект и чтобы не пропадали на доработках как в рамках этого договора так и дополнительных платных.

Есть посты