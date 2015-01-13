Календарь бронирования

Расписание должно иметь следующий функционал:

1. Автоматически сменяющиеся даты, по которым возможен выбор времени игр: 10-00, 11-30, 13-00, 14-30, 16-00, 17-30, 19-00, 20-30, 22-00

2. Запись доступна на промежуток времени: сегодня + 10 дней.

3. Что касается цен, то в идеале цена должна быть под временем как на ситиквесте или обозначаться в самом расписании иным образом.

4. при выборе времени появляется форма обратной связи с данными для заполнения - такая же как и на странице подарочного сертификата.

5. Самое главное это возможность мне самостоятельно снимать забронированное время из расписания без дополнительной помощи, поскольку эту процедуру по несколько раз за день придется проделывать.

примеры расписаний:

http://cityquest.ru/quest/view?id=3

http://квеструм.рф/

http://real-quest.ru/booking/

http://phobia.ru/14/

http://vnedrenie.org/

http://lockation.ru/agenda.php?m=1&d=8