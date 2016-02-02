Доработки по панели учета сайтов на фреймворке yii

Есть панель учета сайтов, написанная на фреймворке yii.

Выглядит так: http://clip2net.com/s/3am2E2q

Ранее там был реализован парсинг индекса Яндекса у каждого сайта.

На данный момент почему-то это перестало работать.

Нужно будет настроить парсинг количества страниц в Яндексе.

Чтобы был корректный и быстрый парсинг.

Также актуализировать работу с прокси. Функционал для работы с прокси заложен и ранее все работало. Нужно просто будет проверить работу прокси.

Т.е. парсинг должен происходить через прокси + в случае возникновения капчи использовать antigate.

Функционал для работы с antigate также реализован, нужно будет его проверить.

Также потребуются небольшие изменения в самой панели (добавить/удалить кнопки, сделать массовое выделение доменов и т.п. довольно простые вещи).

Подробное ТЗ вышлю найденному программисту.