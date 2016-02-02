Исчез сайт

Нужен сайт посвященный городу.Modx. верстка есть, ТЗ тоже, работы на неделю грамотному программисту, цена вопроса - 10 К. лучше сразу в скайп дабы не тратить время. Просьба - начинающих , любителей , очень занятых, слишком ...
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После переноса сайтов с хостинга на сервер службой таймвеб пропал сайт, прошло больше месяца.
нужно вернуть его в первоначальный вид. откат не помогал.
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