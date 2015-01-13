Разместить рекламный блок в сайте Joomla 2.5

АКТУАЛЬНО Добрый день. Требуется написать и поддерживать (возможно доработка) скрипт в виде сайта, на котором можно будет зарегистрироваться и вести учет финансов. Частичное тз 1. PHP (без фреймворков), ajax, jquery, mysql (не mysqli). 2. страница ежемесячного учета - все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте, с управлением Joomla 2.5 надо внедрять рекламный блонк на внутренние страницы. точнее сайт как блог сделано, и публикуется рецепты. надо, чтоб блок стоил в конце каждого рецепта. На сайте постинг осуществляется через модуль K2.
Кто сможет быстро это дело организовать ?
пишите цену рублями.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить следующие задачи: 1. Мультилендинг - на лендинг установить скрипт, для автоматического изменения контента исходя из того, по какому объявлению адвордс/директ на него перешли. 2. Добавить возможность при введении пользователем в форме заявки своего email, отправки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть блог на Wordpress 3.5.1. Нужно обновить его до самой новой русскоязычной версии. Сверстать дизайн в html и натянуть его на новый Wordpress. Весь функционал, который изображен в прикрепленных файлах пока делать не нужно. Там будут ...Завершен9 лет назад
- $30
Требуется программа для рассылки по личкам. Скрипт или софт не важно. На выходе должно рассылать на форумы. mmgp.ru/ forum.byw.ru/ forum.skyportal.ru/ www.rusmmg.ru/ procapital.ru/ А так же, с сайта на ...Закрыт9 лет назад
Хочу сделать на друпал читалку. Вобщем задача следующая: 1. Необходим парсер с других сайтов файлов книг формата FB2. 2. Потом из книг извлечь текст, название, анотацию и создать ноду с разбивкой на страницы (Либо сделать по вашему ...Завершен9 лет назад
- $20
Необходимо написать сниппет, который реализует вывод определенных фирм по городам используя API 2ГИС. -поиск фирм по рубрикам (Ветеринарные клиники, Ветеринарные аптеки, и т.д.) в введенном/выбранном пользователем городе. Должна быть возможность редактировать рубрик(добавлять/удалять)в админики, можно через TV-параметры ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо спарсить данные с сайта и предоставить их в удобном виде на своём сайте. Подробное ТЗ прикрепил. Интересует стоимость и сроки.Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
В компанию из США требуется программист для доработки сайта на Ruby On Rails Работу нельзя назвать full time, она будет как неплохая подработка. От вас - иметь опыт, быть ответственным и быть на связи (напишите в кратце ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть лейдинг . Нужно добавить партнерскую ссылку в формы чтобы шла подписка именно с моей партнерки . Сылка от Justclick . И требуется доработка сайта ! в скором возможны еще заказы на верстку .Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте меню (javaScript) не корректно работает в IEВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад