Разместить рекламный блок в сайте Joomla 2.5

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок157 просмотров
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На сайте, с управлением Joomla 2.5 надо внедрять рекламный блонк на внутренние страницы. точнее сайт как блог сделано, и публикуется рецепты. надо, чтоб блок стоил в конце каждого рецепта. На сайте постинг осуществляется через модуль K2.

Кто сможет быстро это дело организовать ?

пишите цену рублями.

Joomla
9 лет назад
krec26
Олег 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-1)