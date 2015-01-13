Из лендинга сделать мультилендинг + А/Б тестирование + статитика

Необходимо выполнить следующие задачи:

1. Мультилендинг - на лендинг установить скрипт, для автоматического изменения контента исходя из того, по какому объявлению адвордс/директ на него перешли.

2. Добавить возможность при введении пользователем в форме заявки своего email, отправки пользователю электронной брошюры.

3. Установить метрику, гугл аналитикс, настроить UTM метки, цели.

4. Провести А/В тест.

http://jurpassage.ru/3/nacledctvo/

http://jurpassage.ru/abcdarenie/index.html

http://jurpassage.ru/3/privatizaciya/

В заявках, просьба указывать цены и сроки.

Вашим несомненным преимуществом будет условие работы под гарантию увеличения конверсии в заявку/звонок.