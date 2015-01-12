Всем привет. Разыскивается опытный php-разработчик с опытом реализации проектов на yii-framework для поддержки backend-части проекта — необходимо вести разработку и постоянные доработки и исправлений в имеющийся проект на Yii. На ближайшую партию работ примерно неделя ...
Реализация поиска фирм при помощи API 2ГИС, движок modx evo
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать сниппет, который реализует вывод определенных фирм по городам используя API 2ГИС.
-поиск фирм по рубрикам (Ветеринарные клиники, Ветеринарные аптеки, и т.д.) в введенном/выбранном пользователем городе. Должна быть возможность редактировать рубрик(добавлять/удалять)в админики, можно через TV-параметры или другими средствами modx.
-результаты поиска: список фирм по выбранной рубрике в данном городе, с рекламным объявление для каждой фирмы если таковые имеются(параметр в API 2ГИс: advertising) и общая карта с маркерами всех фирм.
при клике на название фирмы выводится полная информация (адрес, телефон, время работы, способ оплаты, реклама-если имеется и т.д.) и карта с маркером фирмы.
— соответственно данные которые вернул 2Гис просто выводятся, без какой-либо отправки и экспорта
Документация по API 2ГИс : http://api.2gis.ru/doc/firms/searches/search/
Пример запроса: http://catalog.api.2gis.ru/search?what=музей&where=Москва&version=1.3&key=1234567890
Демо: http://demo.api.2gis.ru/
- Похожие заказы
- $800Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
В компанию из США требуется программист для доработки сайта на Ruby On Rails Работу нельзя назвать full time, она будет как неплохая подработка. От вас - иметь опыт, быть ответственным и быть на связи (напишите в кратце ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть лейдинг . Нужно добавить партнерскую ссылку в формы чтобы шла подписка именно с моей партнерки . Сылка от Justclick . И требуется доработка сайта ! в скором возможны еще заказы на верстку .Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте меню (javaScript) не корректно работает в IEВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт whitewave.kz Описание в приложении. Корректировки по html + сделать карту партнеров по городам, как тут http://sole.kz/?page=4 исходники есть. Интересует цена и сроки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно чуть подкрутить галерею prettyPhoto, поднастроить отступы и затемнения. Оставьте примерную стоимость 1 часа вашей работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
1. Нужно реализовать панель сигалов как в программе vfxAlert (http://vernofx.ru/binary-options/vfxalert/ ) php и html. все должно работать как и в exe только на вебе 2. Реализация должна быть клиент сервер – ненужно опрашивать сервер ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую: Имеется 1 млн ссылок на файлы все одного и того же названия, к примеру 1.zip Нужно организовать скачивание файлов: 1. качать файлы из urls.txt 2. переименовывать скачанный архив в site.com.zip URL могут быть не действительными, соответственно пропускать их.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
1. поправить вывод статьей 2. поставить nofollow для ссылок 3. поправить ограничение символов в логинеВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад