Реализация поиска фирм при помощи API 2ГИС, движок modx evo

Необходимо написать сниппет, который реализует вывод определенных фирм по городам используя API 2ГИС.

-поиск фирм по рубрикам (Ветеринарные клиники, Ветеринарные аптеки, и т.д.) в введенном/выбранном пользователем городе. Должна быть возможность редактировать рубрик(добавлять/удалять)в админики, можно через TV-параметры или другими средствами modx.

-результаты поиска: список фирм по выбранной рубрике в данном городе, с рекламным объявление для каждой фирмы если таковые имеются(параметр в API 2ГИс: advertising) и общая карта с маркерами всех фирм.

при клике на название фирмы выводится полная информация (адрес, телефон, время работы, способ оплаты, реклама-если имеется и т.д.) и карта с маркером фирмы.

— соответственно данные которые вернул 2Гис просто выводятся, без какой-либо отправки и экспорта

Документация по API 2ГИс : http://api.2gis.ru/doc/firms/searches/search/

Пример запроса: http://catalog.api.2gis.ru/search?what=музей&where=Москва&version=1.3&key=1234567890

Демо: http://demo.api.2gis.ru/