Всем привет. Разыскивается опытный php-разработчик с опытом реализации проектов на yii-framework для поддержки backend-части проекта — необходимо вести разработку и постоянные доработки и исправлений в имеющийся проект на Yii. На ближайшую партию работ примерно неделя ...
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Есть лейдинг . Нужно добавить партнерскую ссылку в формы чтобы шла подписка именно с моей партнерки . Сылка от Justclick . И требуется доработка сайта ! в скором возможны еще заказы на верстку .
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