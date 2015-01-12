Разработка партнерской программы (образовательный портал), PHP, MySQL

Есть интернет-проект - каталог рефератов и учебных материалов. Скачивание файлов на сайте платное.

Требуется разработать раздел с партнерской программой, чтобы люди могли регистрироваться как партнеры, загружать файлы и, соответственно, продавать их через сайт (за вычетом комиссии).

Вот некоторые задачи:

* Кабинет партнера, основные разделы.

* Загрузка материалов в кабинете, их обработка, в том числе с помощью openoffice (консольно).

* Проверка уникальности текстов (алгоритм предоставляется).

* Раздел со статистикой

* Доработка админки: учет выплат, управление пользователями и т.п.

* Верстка некоторых разделов

* Желательно, но необязательно: создание интерфейсов. Будут большим плюсом навыки по юзабилити

Работы примерно на месяц-два (если фуллтайм), можно удобный вам график по договоренности. Используется PHP, MySQL,GIT, также есть Memcached, Sphinx.

Оплата - предпочтительно wmr.

В комментах пишите портфолио и желаемую оплату за месяц постояной работы, от нее будем отталкиваться.