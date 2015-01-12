Сайт цгббатайск.рф писался на rubyonrails теперь тот кто писал не выходит на связь. Требуется полное восстановление функционала сайта а также админки.
Разработка партнерской программы (образовательный портал), PHP, MySQL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-проект - каталог рефератов и учебных материалов. Скачивание файлов на сайте платное.
Требуется разработать раздел с партнерской программой, чтобы люди могли регистрироваться как партнеры, загружать файлы и, соответственно, продавать их через сайт (за вычетом комиссии).
Вот некоторые задачи:
* Кабинет партнера, основные разделы.
* Загрузка материалов в кабинете, их обработка, в том числе с помощью openoffice (консольно).
* Проверка уникальности текстов (алгоритм предоставляется).
* Раздел со статистикой
* Доработка админки: учет выплат, управление пользователями и т.п.
* Верстка некоторых разделов
* Желательно, но необязательно: создание интерфейсов. Будут большим плюсом навыки по юзабилити
Работы примерно на месяц-два (если фуллтайм), можно удобный вам график по договоренности. Используется PHP, MySQL,GIT, также есть Memcached, Sphinx.
Оплата - предпочтительно wmr.
В комментах пишите портфолио и желаемую оплату за месяц постояной работы, от нее будем отталкиваться.
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