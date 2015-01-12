Доработка сайта на DLE

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок147 просмотров
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Здравствуйте, нужна доработка сайта http://otzyvov.net/ по заданию, укажите в предложении стоимость часа вашей работы, в рублях.

9 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад