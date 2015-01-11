Росигрушка

Стали приходить на днях вот такие письма: Your website, , is undergoing a brute force attack. There have been at least 50 failed attempts to log in during the past 180 minutes that used one or more ...
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Нам необходима работа по программированию нашего сайта www.rostoy.ru
ТЗ в приложении.
Интересует оценка работы по времени и по оплате, а также постоянного обслуживания нашего сайта.
Спасибо!
С уважением, Ирина
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