Сделать копию сайта dv-tender.ru

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать рабочую копию сайта dv-tender.ru

Сам сайт видно по адресу, нужно сделать копию на Joomla и написать компонент добавления тендеров на фронтенде и в админке. Как их добавлять и какая информация можно посмотреть без логина на сайте в разделе "Добавить тендер", остальная инфа в ЛС. Знающему программисту дел на 3-5 дней. Я сам веб-программист и цену этой работе знаю, просто некогда, поэтому прошу указывать адекватные расценки. Сроки тоже желательно указать. Скажу сразу: самое сложное в этом проекте - сделать добавление тендеров, потому что там нужно сделать возможность загрузить и привязать несколько файлов к публикации :) По сути это можно сделать и на К2, только немного модернизировать его. Важен функционал, дизайн не важен. Если есть возможность завязать создаваемый компонент на AJAX, такие предложения рассмотрю в первую очередь!

9 лет назад
kain_adm
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дописать интернет-магазин на opencart

    Ищу php-программиста для доработки интернет-магазина на opencart. Магазин готов на 70%. Необходимо исправить парсер, добавить аккаунт пользователей на фронтэнде, отзывы к товарам, подправить ошибки в дизайне и еще по мелочи. Вообщем довести проект до продакшена. ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать шаблон сайта на Wordpress

    Необходимо создать шаблон сайта на Wordpress с простым управлением всех его функций. Т.е что бы человек с минимальными знаниями мог создать полно- функциональный сайт при помощи этого шаблона. Акцент тут больше на простое управления. Примеры шаблонов ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить ошибки в коде бд

    Добрый вечер! Сайт www.gorodkaminov.ru С бывшим программистом потеряна связь. Сайт перестал работать, выдает ошибку, связанную с кодировкой сайта. Нужно: 1. поправить оперативно эту ошибку, 2. поправить фразу, которая появляется после оформления заказа на сайте (пишет вместо текста ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Регулярная работа по сайту согласно ТЗ

    Сайт www.orion-18.ru. Ищем человека который бы относительно оперативно и качественно выполнял различные задания-"хотелки" (исправление ошибок верстки, переделка шаблонов, и прочее) . Желательно проживающий в г. Ижевск. Хотя не очень важный фактор. Сайт работает на основе ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Chrome проект – Mac App Браузер

    Нужно сделать приложение для Mac ( и других ребят ) – в своем роде браузер. Возможно у кого-то есть уже наработки, скорее всего на базе всем известного Хромиума. Также возможно стоит рассмотреть разработку расширение для ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать конструктор/калькулятор для сайта

    Нужно создать конструктор фасадов, для размещения на сайте. Конструктор по подготовленному каталогу архитектурных изделий. Несколько вариантов «коробки» дома, несколько видов стилей. С расчетом стоимости по выбранному варианту, возможностью внесения изменений в размеры «коробки», количества изделий. Готов ответить ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скопировать сайт укоза

    Необходимо скриптом скопировать содержимое интернет-магазина на укозе и залить все на любую бесплатную cms с сохранением урлов. Указать стоимость за проект.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать сайт + свести базы + настроить категории товаров

    1)необходимо сверстать уже готовый дизайн под ШС(по ссылке он же, но криво сверстан под мак ос и любые мобильные устройства) 2)свести базы двух магазинов в одну 3)корректно настроить свойства товаров как это сделано на seowiki.watcharena.ru ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад