Сделать копию сайта dv-tender.ru

Необходимо сделать рабочую копию сайта dv-tender.ru

Сам сайт видно по адресу, нужно сделать копию на Joomla и написать компонент добавления тендеров на фронтенде и в админке. Как их добавлять и какая информация можно посмотреть без логина на сайте в разделе "Добавить тендер", остальная инфа в ЛС. Знающему программисту дел на 3-5 дней. Я сам веб-программист и цену этой работе знаю, просто некогда, поэтому прошу указывать адекватные расценки. Сроки тоже желательно указать. Скажу сразу: самое сложное в этом проекте - сделать добавление тендеров, потому что там нужно сделать возможность загрузить и привязать несколько файлов к публикации :) По сути это можно сделать и на К2, только немного модернизировать его. Важен функционал, дизайн не важен. Если есть возможность завязать создаваемый компонент на AJAX, такие предложения рассмотрю в первую очередь!