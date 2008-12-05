Необходимо сделать рабочую копию сайта dv-tender.ru Сам сайт видно по адресу, нужно сделать копию на Joomla и написать компонент добавления тендеров на фронтенде и в админке. Как их добавлять и какая информация можно посмотреть без логина ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо взять бесплатный скрипт видеочата в сети (их много), установить и настроить на ведение бесед тет-а-тет (никакого секса, никакой поминутной оплаты), а если можно то и на проведение видеочатов для нескольких человек. Окно самого видео ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходим сайт соцсети (желательно на SocialEngine) с возможностью приглашения пользователя в видеочат. Скрипт видеочата должен иметь привязку к счёту пользователя соцсети, инициировавшего чат, для снятия денег за определённые действия. Это не интим-чат, оплата не за ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать небольшой сайт на джумла 1.5 с прикрученным VirtueMart. В магазин прикрутить оплату через QIWI. Модуль оплаты есть в нете. Дизайн на шаблоне. Просьба сразу указывать сумму, за которую готовы работать. -------------------------------------------------------------------------- Сайт создается с целью ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать модуль для Joomla, "умеющий" выводить фотографию ведущего, находящегося в данный момент в эфире (согласно расписания), и выводить само расписание на одной из страниц. Для этого в админке (не обязательно в джумловской) должен быть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Установить Joomla или Mamba (CMS на Php) и прикрутить к ней модуль "Artist Directory" (есть готовый). вот собственно и всё. по необходимости смогу и то и другое в архивах залить куда скажете. сам не смог ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1100
Необходимо сделать систему учёта движения товаров через торговые точки. Приход, расход. Что-то вроде 1С-склад. Подробности в ТЗ при переписке.Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1600
Требуется помощь в разработке системы расчёта и учёта квартирной платы (электричество, плата за площадь, водоснабжение и т.д. подробнее в переписке). Срок разработки ограничен до 12 января 2009 г., БД уже готова. Обязательно знание PHP + ...Веб-программирование49 заявокЗакрыт15 лет назад