kain_adm

Сергей Кулагин kain_adm

 
47 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
CreativeComing
Виктор 
30 летМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-4)
$500
10 баллов
9 лет назад
Социальная сеть с видеочатом и биллингом
Заказчик хороший, я не смог закончить проект по своей ошибке. Предоплату верну заказчику, правда с задержкой. Извините.
взял предоплату, работу не выполнил, деньги не вернул
Ответный отзыв