Сайт на Joomla 1.5 с модулем оплаты через QIWI

Скрипт для составления списков игроков. Есть файл ( прикрепленный) шаблон для создания списка игроков, где есть графы: №, Рейтинг, Регистрационный номер, ФИО, дата рождения, город и регистрация. Техническое задание состоит в том, что при вводе в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать небольшой сайт на джумла 1.5 с прикрученным VirtueMart. В магазин прикрутить оплату через QIWI. Модуль оплаты есть в нете. Дизайн на шаблоне. Просьба сразу указывать сумму, за которую готовы работать.
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Сайт создается с целью продажи комплектов (сим карт) доступа в интернет и приема абонентской платы за использование .
1.Дизайн -просто фон ,светло - зеленый фон , большие кнопки в ярких тонах. Шаблон - да ради бога)
2.Страницы
а .Главная , содержит статью (середина) , кнопки ФАК, Контакты (внутри форма обратной связи) , Оплатить взнос (Вверху), Слева - Каталог , с раскрытыми подкаталогами (продажа оборудования) .
Шапка - рекламный баннер(название и слоган). ,Под верхним меню , в одну строку - три позиции каталога (выбор этих позиций задается в админке )
Так же кнопку -В контакте. в подвале
б.На Каждой странице (абсолютно) должна быть кнопка - оплатить взнос)
в.Каталог , как в обычно магазине , цена ,доставка , опции
3.Оплата, подключение Киви , Сумма оплаты производится выбором количества месяцев обслуживания (из выпадающего списка).
В графе примечания - номер телефона за который идет оплата.
4.Заказ товара и оплата корзины происходят после обязательного ввода контактных данных (ФИО, емаил, телефон ) Каждый в своем поле. В оформлении заказа должно быть поле под примечание.
5. Регистрации на сайте нет.
6.На сайте сохраняется история заказов и оплат (должна быть в модуле оплаты в админке)
7.При поступлении заказа , извещение на почту клиента и админа.
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