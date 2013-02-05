Сайт на Joomla 1.5 с модулем оплаты через QIWI

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Необходимо сделать небольшой сайт на джумла 1.5 с прикрученным VirtueMart. В магазин прикрутить оплату через QIWI. Модуль оплаты есть в нете. Дизайн на шаблоне. Просьба сразу указывать сумму, за которую готовы работать.

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Сайт создается с целью продажи комплектов (сим карт) доступа в интернет и приема абонентской платы за использование .

1.Дизайн -просто фон ,светло - зеленый фон , большие кнопки в ярких тонах. Шаблон - да ради бога)

2.Страницы

а .Главная , содержит статью (середина) , кнопки ФАК, Контакты (внутри форма обратной связи) , Оплатить взнос (Вверху), Слева - Каталог , с раскрытыми подкаталогами (продажа оборудования) .

Шапка - рекламный баннер(название и слоган). ,Под верхним меню , в одну строку - три позиции каталога (выбор этих позиций задается в админке )

Так же кнопку -В контакте. в подвале

б.На Каждой странице (абсолютно) должна быть кнопка - оплатить взнос)

в.Каталог , как в обычно магазине , цена ,доставка , опции

3.Оплата, подключение Киви , Сумма оплаты производится выбором количества месяцев обслуживания (из выпадающего списка).

В графе примечания - номер телефона за который идет оплата.

4.Заказ товара и оплата корзины происходят после обязательного ввода контактных данных (ФИО, емаил, телефон ) Каждый в своем поле. В оформлении заказа должно быть поле под примечание.

5. Регистрации на сайте нет.

6.На сайте сохраняется история заказов и оплат (должна быть в модуле оплаты в админке)

7.При поступлении заказа , извещение на почту клиента и админа.

Joomla
11 лет назад
kain_adm
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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