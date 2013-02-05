Доработки в сайт на симпле

на постоянную удаленную работу требуется программист на Drupal с опытом работы от 1 года. типы работ от стандартных (установить на сервер, локализировать, настроить типы документов, вьюсы и т.п.) до индивидуальных (внести изменения в существующий модуль или ...
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1.Отзывы внизу страницы. Нужно сделать как минимум 5 меняющихся отзывов и возможность отправления новых
2.Не удается добавить статьи в юв справочник
3.Сделать обратный отсчет на главной («До окончания акции")
4.Не работают отзывы в товарах
5.Нельзя отправить ссылку другу на товар
6. Размер товара — надо сделать возможность добавлять несколько размеров
7. При переключении страниц лайки с твиттеров, контактов и пр. обновляются медленно и поочередно, нельзя ли их как-то фиксировать, чтобы появлялись все вместе, как
только загрузятся?
Сайт на симпле. Это первичные доработки, с этом сайтом работать будем много. Хотелось бы найти исполнителя для постоянного сотрудничества. Жду Ваших предложений.
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