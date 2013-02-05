Доработки в сайт на симпле

polso.ru

1.Отзывы внизу страницы. Нужно сделать как минимум 5 меняющихся отзывов и возможность отправления новых

2.Не удается добавить статьи в юв справочник

3.Сделать обратный отсчет на главной («До окончания акции")

4.Не работают отзывы в товарах

5.Нельзя отправить ссылку другу на товар

6. Размер товара — надо сделать возможность добавлять несколько размеров

7. При переключении страниц лайки с твиттеров, контактов и пр. обновляются медленно и поочередно, нельзя ли их как-то фиксировать, чтобы появлялись все вместе, как

только загрузятся?

Сайт на симпле. Это первичные доработки, с этом сайтом работать будем много. Хотелось бы найти исполнителя для постоянного сотрудничества. Жду Ваших предложений.