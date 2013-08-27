Программист на Drupal 6

на постоянную удаленную работу требуется программист на Drupal с опытом работы от 1 года.

типы работ от стандартных (установить на сервер, локализировать, настроить типы документов, вьюсы и т.п.)

до индивидуальных (внести изменения в существующий модуль или написать новый)

средний бюджет на стандартные задачи - 200$-400$

на нестандартные - по договоренности в зависимости от задач.