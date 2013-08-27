Программист на Drupal 6

$1000
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок156 просмотров
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на постоянную удаленную работу требуется программист на Drupal с опытом работы от 1 года.

типы работ от стандартных (установить на сервер, локализировать, настроить типы документов, вьюсы и т.п.)

до индивидуальных (внести изменения в существующий модуль или написать новый)

средний бюджет на стандартные задачи - 200$-400$

на нестандартные - по договоренности в зависимости от задач.

Drupal
10 лет назад
spartaweb
Дмитрий 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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