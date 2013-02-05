Написать php-функцию

Веб-программированиеЗавершен2 заявки122 просмотра
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Итак, требуется написать php функцию, на входе у которой строковая переменная вида:

$string = "гр(а,о!!)за";

или

$string = "разв(е!!,и)с(е!!,и)литься";

На выходе нужно получить это:

$string = "грОза";

или

$string = "развЕсЕлиться";

Как, я понимаю нужно будет использовать регулярные выражения.

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PHP
11 лет назад
Sonder-rzn
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Dimec
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Дмитрий сделал скрипт минут за 10, над которым я возился вчера весь день и так ничего у меня не выходило. Так что выручил! Рекомендую!
Все замечательно - понятное задание, моментальная проверка и оплата! Спасибо :)
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