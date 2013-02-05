Интернет-радио. В каждом городе свое

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Имеется сайт радио на joomla. (Официальный сайт радиостанции).

Требуется поставить на него интернет-радио (ну только сайтовую составляющую). Радио (реальное радио из радиоприемника) вещает в нескольких городах Башкортостана. Полезное содержимое одно, а вот рекламные вставки в разных городах разные.

Нужно сделать так: Заходит пользователь из города Стерлитамак на сайт. Жмет на кнопку "Стерлитамак". И слушает интернет-радио именно своего региона (со своей рекламой) на сайте.

Уточнение: это именно работа для радиостанции. То есть у этого радио нет интернет-трансляции. Нужно ее поставить, а не просто воткнуть ползунок с уже существующим интернет-радио.

Прошу в предложении указывать конкретные цены.

11 лет назад
9272365994
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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