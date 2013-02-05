Перенос с asp.net на php движок

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Есть сайт — mafona.ru. Нужно перенести его с asp.net на любой php движок, в идеале DLE. Не знаю возможно ли это вообще, поэтому цену указывайте вы.

PHP
11 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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