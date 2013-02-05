Перенос с asp.net на php движок

Доброго всем времени суток! Есть сайт tebe.com.ua На нам есть скрипт _http://screencast.com/t/FlHdczdUej Работал, но после переноса на новый хостинг перестал работать: 1. В опциях не выводится изображение для товара 2. Не во всех товарах есть опции Поправить сам вывод изображений в ...