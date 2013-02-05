Перенос с asp.net на php движок

Задача сделать нечто подобное http://www.taxistory.ru Со своей базой, своими полями, натянуть на предоставленный макет. Требуется выполнить парсинг, натянуть на движок, выполнить дополнительные настройки по ТЗ, которое смогу предоставить в процессе выбора исполнителя. Жду отклик ТОЛЬКО от ...
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Есть сайт — mafona.ru. Нужно перенести его с asp.net на любой php движок, в идеале DLE. Не знаю возможно ли это вообще, поэтому цену указывайте вы.
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