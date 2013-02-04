Поправить работу скрипта, проблема в версии php

Вообщем суть проблемы в том, что компонент для Joomla Lavra Edition писался под php 4.4, сейчас перенесли на хостинг с php5.2 показывает вот такое http://bit.ly/TAClFt

Компонент не большой, всего 3 файла.. есть соображения?

Интересуют цены и сроки..