Плагин уведомлений о новых сообщен. для WordPress

Есть сайт на Вордпрессе с несколькими типами кастомных постов. Нужно подобрать и отредактировать или написать с ноля плагин рассылки уведомлений о появлении новых записей. Рассылка должна производиться один раз в сутки в установленное время. К плагину привязать что-то вроде личного кабинета, где пользователь сможет выбирать, какую информацию (посты каких типов и из каких рубрик) получать.

Подробности могу прислать в ТЗ.

Пожелания к исполнителям: вы должны действительно хорошо знать Вордпресс.