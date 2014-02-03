Плагин уведомлений о новых сообщен. для WordPress

$300
Веб-программированиеЗавершен4 заявки153 просмотра
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Есть сайт на Вордпрессе с несколькими типами кастомных постов. Нужно подобрать и отредактировать или написать с ноля плагин рассылки уведомлений о появлении новых записей. Рассылка должна производиться один раз в сутки в установленное время. К плагину привязать что-то вроде личного кабинета, где пользователь сможет выбирать, какую информацию (посты каких типов и из каких рубрик) получать.

Подробности могу прислать в ТЗ.

Пожелания к исполнителям: вы должны действительно хорошо знать Вордпресс.

WordPress
11 лет назад
negatiff
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Fer0x
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$300
5 дней
Работа выполнена отлично. Виктор неоднократно выручал с мелкими доделками, о которых не было известно на этапе составления ТЗ. Грамотный аккуратный программист
Сотрудничество прошло на отличном уровне.
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