Парсер странички сайта с подменой referer

Веб-программированиеЗавершен6 заявок160 просмотров
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Необходимо создать парсер с подменой referer.

Парсер по крону, каждые 5 минут "пробивает" страничку и ищет в тексте логин человека, если его находит, значит этот человек онлайн. Таким образом система составляет статистику онлайна человека.

Подробнее все расскажу в ICQ.

Подмена referer нужна из-за того, что стоит защита выдачи логинов онлайн и если referer отличен от их сайта, то логины не показываются в списке.

11 лет назад
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ash_spt
Андрей 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Выполнено качественно, в сроки! Работой доволен на все 100%. Человек с пониманием отнесся к каждой мелочи, к каждой мелкой поправке, которую я просил его сделать. Буду работать и дальше, так как качество в разы превышает стоимость, а не наоборот, как, к сожалению, у многих на этой проекте...
ok
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