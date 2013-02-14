Парсер странички сайта с подменой referer

Необходимо создать парсер с подменой referer.

Парсер по крону, каждые 5 минут "пробивает" страничку и ищет в тексте логин человека, если его находит, значит этот человек онлайн. Таким образом система составляет статистику онлайна человека.

Подробнее все расскажу в ICQ.

Подмена referer нужна из-за того, что стоит защита выдачи логинов онлайн и если referer отличен от их сайта, то логины не показываются в списке.