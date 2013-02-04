Исчез сайт наполовину

Здравствуйте, если не заняты взгляньте. На нашем сайте для образца заполнена одна категория http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuema... все абсолютно тоже самое как на сайте доноре http://zverek-shop.ru/dljasobak/suhiekorma В качестве движка магазина у нас Virtuemart 2.0.18 никаких изменений в структуру таблиц баз ...
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Добрый день, дорогой друг!
У меня случилась непредвиденная неприятность.
Мой сайт засыпали спамом в комментах. И я решила установить плагин antispam bee/
Но что-то сделала неправильно, и половина моего сайта исчезла.
Восстановить его из бэкапов я не умею.
Прошу помощи
Задача: Восстановить сайт по ранее звписанному бэкапу. на хостинге
сайт на платформе wordpress
Вот его ссылка: http://zdorov-life.ru/
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