Написать админку с 1й функции

К скрипту сервиса коротких ссылок, нужно написать админку с одной функции.

Функция запрета домена на сокращение.

Например поле для ввода домена xxx.com

Список забвенных доменов и возможность удаления из списка.

Необходимо чтобы домен банился сразу и по под доменам.

Например был забанен домен xxx.com, так же с ним должны попадать в бан и все под домены 3го уровня 1.xxx.com, 2.xxx.com и т.д.

Также пароль нужен для входа в админку.

Скрипт уже работает давно, и ньюанс в том что все добавления не должны повлиять на сегодняшние данные.

Скрипт прикреплен.

Цена 30$

Оплата по факту проверки скрипта.