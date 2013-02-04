Программинг на joomla + virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Задание: http://rghost.ru/43542474

досутпы дам тому кто заинтересован.

Проект срочный и не сложный. Оплата достойная но по факту. Обязательно наличие скайпа с голосовой связью.

JoomlaVirtuemart
11 лет назад
shaark7777
Денис 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв