Установить Sape на самописную админку ASP.NET

Здравствуйте! Есть сайт akireev.com — сайт на WP. В теме, которая сейчас использована на сайте — что-то сломалось. Но дело не в этом:) Нужно установить новую тему и грамотно перереспределить контент сайта внутри новой темы. Вот ссылка на ...