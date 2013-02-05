Сверстать видеокурс в формате html

Веб-программированиеЗавершен2 заявки184 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо собрать видеофайлы курса и меню в единое целое. При нажатии на главу в меню должно открываться дополнительное окно в браузере (ссылка в меню через "_blank") и локально проигрываться в плеере (flash или java). Видеофайлы в формате mp4, размещаются в папке курса локально (не на удаленном хостинге). Проверить на кроссбраузерность.

Опыт и портфолио приветствуется.

Готовое меню в формате html и один из видеокастов прикладываю.

Если вы готовы выполнить данный заказ, то ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:

1) стоимость работы;

2) срок изготовления.

БЕЗ УКАЗАНИЯ ЭТИХ ДАННЫХ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

HTML
11 лет назад
ekamenskiy
Каменский 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nox86
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Вот это исполнитель! Такому упорству в решении задачи можно позавидовать. При решении вопроса встали определенные трудности, при которых большинство предпочло бы бросить работу. Антон решил вопрос до конца, быстро и качественно. Вместо 2-х дней уложился менее, чем за сутки. Всегда на связи и информирует о ходе проекта. Я часто нанимаю фрилансеров по разным вопросам и вижу, насколько выгодно отличается от них Антон Кондаков. Молодец! Рекомендую!
Быстро и четко сориентировались в вопросах, оплату получил сразу без задержек, претензии нет. Хорошо сработались!
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