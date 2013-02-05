Сверстать видеокурс в формате html

Необходимо собрать видеофайлы курса и меню в единое целое. При нажатии на главу в меню должно открываться дополнительное окно в браузере (ссылка в меню через "_blank") и локально проигрываться в плеере (flash или java). Видеофайлы в формате mp4, размещаются в папке курса локально (не на удаленном хостинге). Проверить на кроссбраузерность.

Опыт и портфолио приветствуется.

Готовое меню в формате html и один из видеокастов прикладываю.

Если вы готовы выполнить данный заказ, то ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:

1) стоимость работы;

2) срок изготовления.

БЕЗ УКАЗАНИЯ ЭТИХ ДАННЫХ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!