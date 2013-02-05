Сверстать видеокурс в формате html

http://keyholder.ru/kozhanyij-chexol-dlya-klyucha-skoda.html Не отображает ссылку с галереей fancybox в табсах. Нужно решить проблему по сабжу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать видеофайлы курса и меню в единое целое. При нажатии на главу в меню должно открываться дополнительное окно в браузере (ссылка в меню через "_blank") и локально проигрываться в плеере (flash или java). Видеофайлы в формате mp4, размещаются в папке курса локально (не на удаленном хостинге). Проверить на кроссбраузерность.
Опыт и портфолио приветствуется.
Готовое меню в формате html и один из видеокастов прикладываю.
Если вы готовы выполнить данный заказ, то ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:
1) стоимость работы;
2) срок изготовления.
БЕЗ УКАЗАНИЯ ЭТИХ ДАННЫХ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
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