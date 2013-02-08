Скрипт показа страницы другого сайта на моем

Скрипт должен выполнять роль некого веб-прокси. Пользователь, зайдя на мой сайт, должен увидеть страницу с другого сайта (сайта донора). Схема приблизительно следующая: пользователь -> скрипт -> сайт донор. Скрипт должен уметь авторизоваться на сайте доноре (на доноре ввод пароля осуществляется методом POST). Ну и уметь убрать 1 блок из кода страницы (блок имеет уникальный id).

Нагрузка на скрипт будет небольшой, около 20 посещений в неделю (максимально). Поэтому сложное грамоздкое решение не нужно. Жду предложений по работе скрипта.