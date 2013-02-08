Скрипт показа страницы другого сайта на моем

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Скрипт должен выполнять роль некого веб-прокси. Пользователь, зайдя на мой сайт, должен увидеть страницу с другого сайта (сайта донора). Схема приблизительно следующая: пользователь -> скрипт -> сайт донор. Скрипт должен уметь авторизоваться на сайте доноре (на доноре ввод пароля осуществляется методом POST). Ну и уметь убрать 1 блок из кода страницы (блок имеет уникальный id).

Нагрузка на скрипт будет небольшой, около 20 посещений в неделю (максимально). Поэтому сложное грамоздкое решение не нужно. Жду предложений по работе скрипта.

11 лет назад
postman
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Все хорошо! Адекватный разработчик, было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Не смотря на мою небольшую пропажу на сутки - зла не держал. Спасибо. Хорошее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Фильтры на движок cs-cart

    Всем добрый день! Такая задача: есть интернет магазин a-savida.kiev.ua/ , в детальном описании товара есть его характеристики, к примеру a-savida.kiev.ua/acer-asp... , Надо сделать фильтр по характеристикам. Знатоки этого движка меня поймут. Детали и подробности по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать активной рубрику "вопрос-ответ"

    $50

    Здравствуйте. Необходимо, чтобы в этой рубрике: http://www.aquatandem.ru/dmenu/1359365176.htm остались только вопросы в список. При нажатии на вопрос должен появляться ответ. Выглядеть это должно примерно так: http://4pna.com/showthread.php?t=8742 CMS - самопис

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 1-С "Битрикс"

    1. Создать инфоблок для слайдера : должны быть поля: картинка по умолчанию название 1 картинка при наведении; название 2 активность Слайдер готовый только подвязать под битрикс 2. Галерею Пример: www.amtek.com.ua/foto.htm... Суть работы галереи: Галерея включает в себя картинки расположенные плиткой. При наведении черно-белая картинка меняется на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать OCR-скрипт картинок-телефонов Авито

    Написать OCR скрипт картинок-телефонов Авито и Сландо. Принцип действия простой - подставляется картинка с телефоном, скрипт отдаем в текстовом виде телефон. Надо написать в виде класса или функции, на входе - картинка с телефоном. на выходе ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вставка

    http://www.rapidshop.org/ru/shopping_cart_software_ru.html На этом сайте "есть форма каталога товаров" оранжевая пицца можно ли ее вставить в интернет магазин цведиз.рф.и прикрутить онлайн оплату которая на цведиз.рф? И если есть возможность и время заполнить товаром примерно 600 картинок ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подгрузка контента на ajax (битрикс)

    Необходимо реализовать на основе стандартного компонента Новостей ajax подгрузку контента. По сути это аналог постранички при включенном аяксе только контент должен подгружаться (добавляться) под уже показанный (аналог стены в контакте) Цена/срок?

    Ajax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать правки по ТЗ в самописной CMS

    $240

    Нужно немножко каталог переделать на CMS самописной. Нужно каталог сделать не одноуровневым, а многоуровневым, все как по структуре, которая приложена в задании. URL менять не надо оставить такуюже вложенность — если не получится так то дайте ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад