postman

Станислав postman

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт показа страницы другого сайта на моем

    $50

    Скрипт должен выполнять роль некого веб-прокси. Пользователь, зайдя на мой сайт, должен увидеть страницу с другого сайта (сайта донора). Схема приблизительно следующая: пользователь -&gt; скрипт -&gt; сайт донор. Скрипт должен уметь авторизоваться на сайте доноре ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • На сайт требуется много обзоров бытовой техники

    $100

    Требуется написание отзывов о технике и электронике на сайт интернет-магазина. Отзывы должны быть написаны от лица пользователя товарами, это может быть взгляд профессионала и обычного человека. Темы даем мы, можно предлагать свои. Объем должен быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание обзоров техники и электроники

    $250

    Требуется написание обзоров техники и электроники на сайт интернет-магазина. Обзоры должны быть написаны от лица пользователя товарами, это может быть взгляд профессионала и обычного человека. Темы даем мы, можно предлагать свои. Объем обзора должен быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание обзоров быт. техники и электроники

    $100

    На сайт интернет-магазина требуются обзоры бытовой техники и электроники, объем от 2500 до 5000 знаков с пробелами (на 1 модель продукции). Интересуют как специалисты, разбирающиеся в технике, так и обычные пользователи со своим мнением о ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

nav11
40 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
На сайт требуется много обзоров бытовой техники
Хороший заказчик. Рекомендую.
Мы попросили Анастасию написать несколько обзоров по электронике и бытовой технике. Анастасия пишет уникальные и понятные тексты, поэтому справилась с нашей задачей на 100%. Спасибо вам за вашу работу!
Ответный отзыв
k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Скрипт показа страницы другого сайта на моем
Не смотря на мою небольшую пропажу на сутки - зла не держал. Спасибо. Хорошее сотрудничество.
Все хорошо! Адекватный разработчик, было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв