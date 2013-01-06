Скрипт должен выполнять роль некого веб-прокси. Пользователь, зайдя на мой сайт, должен увидеть страницу с другого сайта (сайта донора). Схема приблизительно следующая: пользователь -> скрипт -> сайт донор. Скрипт должен уметь авторизоваться на сайте доноре ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется написание отзывов о технике и электронике на сайт интернет-магазина. Отзывы должны быть написаны от лица пользователя товарами, это может быть взгляд профессионала и обычного человека. Темы даем мы, можно предлагать свои. Объем должен быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Требуется написание обзоров техники и электроники на сайт интернет-магазина. Обзоры должны быть написаны от лица пользователя товарами, это может быть взгляд профессионала и обычного человека. Темы даем мы, можно предлагать свои. Объем обзора должен быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
На сайт интернет-магазина требуются обзоры бытовой техники и электроники, объем от 2500 до 5000 знаков с пробелами (на 1 модель продукции). Интересуют как специалисты, разбирающиеся в технике, так и обычные пользователи со своим мнением о ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад