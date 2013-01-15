Любая работа с текстом - быстро, качественно, недорого
Закончила финансово-экономический институт по специальности финансовый менеджмент. Хорошо владею русским языком, имею опыт написания текстов и статей. Готова развиваться в любых новых направлениях. Буду рада сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
Мы попросили Анастасию написать несколько обзоров по электронике и бытовой технике. Анастасия пишет уникальные и понятные тексты, поэтому справилась с нашей задачей на 100%. Спасибо вам за вашу работу!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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Нейминг и Слоганы
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от $10
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